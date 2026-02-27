В 2025 году из плена вернули 14 ярославских военнослужащих

В 2025 году из плена удалось вернуть 14 военнослужащих из Ярославской области. Об этом уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин сообщил на внеочередном заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В минувшем году господину Бабуркину поступило 567 обращений от участников СВО и их родственников (в 2024 году было 692). Треть обращений была связана с вопросами установления местонахождения военнослужащих и освобождения их из плена.

«В 2025 году эта работа, как и прежде, велась при тесном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, и благодаря ее усилиям и взаимодействию с компетентными органами в 25-м году из плена были возвращены 14 жителей региона»,— сказал господин Бабуркин.

Алла Чижова