ПСБ в Ярославле запустил рефинансирование ипотеки по сниженным ставкам
ПСБ запустил в Ярославской области социальную программу, позволяющую рефинансировать ипотеку по сниженным процентным ставкам. Воспользоваться ей могут врачи, учителя, воспитатели, музейные работники, библиотекари и другие сотрудники бюджетной сферы, которые получают зарплату на карту ПСБ.
Фото: пресс-служба ПСБ
За последний год к зарплатному проекту ПСБ присоединились многие медицинские организации, коммунальные и транспортные предприятия Ярославской области (портфель активных зарплатных карт превысил 45 000 штук). Сотрудникам бюджетных компаний ПСБ предлагает переоформить ипотечный кредит любого из банков по сниженной ставке — (Полная стоимость кредита от 18,89% до 23,89%) 18,89%*.
Оформить рефинансирование можно на сумму до 20 млн рублей и на срок от трех лет. Условия программы распространяются как на первичное, так и на вторичное жильё. Для оценки платежеспособности банк учитывает доходы до четырех членов семьи, в том числе гражданских супругов.
При оформлении кредита можно изменить не только сумму выплат и срок кредита, а также поменять дату выплат, основного заемщика или созаемщиков. Например, если брак за время действия кредита распался, можно оформить ипотеку на другого члена семьи, вывести из числа созаемщиков бывших родственников и т. д.
«Если клиент взял ипотеку в стороннем банке совсем недавно, один или два месяца назад, и процентная ставка была выше, то уже сейчас есть возможность произвести рефинансирование в ПСБ, — прокомментировала Ирина Подгурская, руководитель группы ипотечного кредитования ПСБ в Ярославской области. — В первую очередь программа будет интересна тем, кто оформлял ипотеку в прошлом году, когда ставки были выше. Чем раньше рефинансировать, тем выгодней. Как правило, и сумма переплаты и выплаты существенно снижаются, если переоформить кредит в первой половине срока».
Подать заявку по программе «Рефинансирование» можно в ипотечном центре ПСБ на улице Рыбинской, 46 или в любом офисе ПСБ в регионе.
Для жителей районных центров ПСБ совместно с финансово-товарным ретейлером Связь.ON открыл офисы нового формата по следующим адресам:
- в Тутаеве — на проспекте 50-летия Победы, 9а;
- в городе Мышкине — на ул.Угличской, 15;
- в городе Переславле-Залесском — на улице Кузнецова, дом 1;
- в городе Ростове Великом — на улице Карла Маркса, дом 13;
- в городе Гаврилов-Яме — на улице Кирова, дом 5а;
- в селе Большое Село — на Советской площади, дом 7;
- в городе Угличе — на улице Победы, дом 10;
- в городе Данилове — на улице Вятской, дом 16/35;
- в городе Пошехонье — на Советской улице, дом 6.
- в поселке Некрасовское — на улице Строителей, 7,
- в селе Новый Некоуз — на улице Кооперативной, 8,
- в городе Любим на улице Трефолева 2/2.
Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заемщикам вы можете узнать на сайте www.psbank.ru или по телефону кол-центра 8 800 333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.
Оцените свои финансовые возможности и риски
Изучите все условия кредита (займа)
*Ставка 18,89% применяется по программе «Рефинансирование» для работников оборонно-промышленного комплекса и государственных/бюджетных организаций, которые получают зарплату на карту ПСБ. До государственной регистрации ипотеки/залога прав в пользу ПСБ процентная ставка составляет 20,89%. По истечении 60 календарных дней с даты фактического предоставления кредита и до предъявления заемщиком оригинала договора об ипотеке/договора залога прав, подписанного сторонами, и выписки из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию ипотеки/залога прав в пользу ПСБ, процентная ставка составляет 23,89%. Для всех остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,1 процентных пункта. Информация актуальна на дату публикации. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
ПАО «Банк ПСБ», универсальная лицензия №3251
