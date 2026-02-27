Обновление комплекса «Малая земля» в Новороссийске планируют завершить в декабре

В Новороссийске обновление комплекса «Малая земля» планируется завершить в декабре этого года. Ход ремонтно-восстановительных работ на объекте проверила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В процессе работ специалисты обнаружили археологическую находку — участок турецкой крепости Суджук-Кале. По этой причине площадку почти на четыре месяца передали археологам. Исследования завершились неделю назад, сейчас ремонтные работы продолжаются.

По данным мэрии Новороссийска, на других объектах комплекса — в Музее военной техники и у Стелы — ремонт не прекращался. В галерее Боевой славы специалисты монтируют систему электроснабжения.

«Мы постоянно контролируем ход работ. По контракту завершить обновление комплекса планируем в декабре этого года», — отметила министр культуры региона.

Алина Зорина