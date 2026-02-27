НБКИ: Ставрополье заняло второе место в России по длительности автокредитов

Жители Ставропольского края берут автокредит в среднем на 6,48 года. Это второй показатель в России после Краснодарского края (6,55 года), сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

Увеличение длительности кредитования произошло за счет снижения величины ежемесячного платежа. В целом тренд на падение спроса на автокредиты продолжается: в январе 2026 года было оформлено 51,8 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили. Это на 45,9% меньше, чем месяцем ранее, когда в декабре 2025 года банки выдали 95,7 тыс. займов.

В НБКИ отмечают, что покупки автомобилей в долг просели из-за высоких процентных ставок, общего роста цен на машины и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и автодилеров.

В январе больше всего автокредитов среди российских регионов оформили в Москве (3,74 тыс.) и в Московской области (3,48 тыс.). Самое заметное падение выдачи займов на покупку автомобилей среди 30 ведущих регионов произошло в Ставропольском крае: по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 54,1%.

