Суд вновь отказал в УДО виновному в ДТП на Малышева с погибшими сыну полковника

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Владимиру Васильеву — он был признан виновником ДТП на ул. Малышева в Екатеринбурге, в результате которого погибли два человека. При этом в декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката об УДО.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В 2021 году Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима, однако в сентябре 2023 года после обжалования в облсуде ему назначили восемь лет и 11 месяцев колонии. При этом в мае 2023 года Верхотурский районный суд смягчил наказание, заменив его на принудительные работы. Принимая решение об УДО, суд в Нижнем Тагиле пришел к выводу, что Васильев отбыл необходимую часть срока, поэтому в полном отбывании наказания не нуждается. В постановлении также были отмечены позитивные изменения личности осужденного, достижение целей наказания и факт того, что исковые обязательства на сумму 2,4 млн руб. погашены им в полном объеме. Согласно решению суда, его должны были освободить условно-досрочно на неотбытый срок в год, четыре месяца и 12 дней. Решение было обжаловано прокуратурой.

Владимир Васильев уже пытался выйти на свободу по УДО. В марте 2024 года суд удовлетворил ходатайство Васильева об УДО, в конце мая Верховный суд Чувашии отменил данное постановление. В ноябре того же года ему в УДО снова было отказано.

ДТП произошло 4 августа 2019 года. В тот день Васильев вместе с друзьями выпивал в квартире знакомого на улице 40-летия Комсомола. Там он взял ключи от Kia Rio, которая принадлежала его знакомому. Вместе с другим приятелем Владимир Васильев поехал к себе домой за алкоголем. Рано утром он ехал со скоростью более 90 км/ч и задел автомобиль SsangYong, а затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, которая стояла на перекрестке на красном сигнале светофора. В результате аварии на месте скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

