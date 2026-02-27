Ярославские учреждения культуры должны заработать 440 млн рублей

В Ярославской области на 440 млн руб. уменьшено финансирование государственного задания на оказание госуслуг учреждениями культуры. Как пояснил министр финансов региона Алексей Долгов, планируется, что эти деньги учреждения заработают сами. Вопрос рассмотрели на внеочередном заседании областной думы.

На заседании рассматривались поправки, вносимые в облбюджет. Зампред облдумы и председатель комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова обратила внимание, что субсидия учреждениям культуры уменьшается на 440 млн руб.

«Какие статьи срезаются с учетом того, что в культуре и так у нас реорганизация? Большая нагрузка сегодня на культуру идет в плане проведения всех публичных и массовых мероприятий. И когда эти средства вообще культура вновь увидит в этом году?»,— сказала госпожа Хитрова.

Господин Долгов ответил, что вместе с уменьшением субсидий для учреждений культуры ставится новый план по приносящей доход деятельности.

«Должно компенсироваться это снятие их деятельностью, связанной с оказанием платных услуг. Если средств на госзадание не будет хватать, мы тоже предпримем меры. Все учреждения культуры прошли рассмотрение своих расходов как части госзадания, так и расходов от приносящей доход деятельности»,— прокомментировал министр финансов.

