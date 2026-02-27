В Буденновске студенты колледжа помогли полиции разыскать пропавшую

Учащиеся Буденновского политехнического колледжа Мстислав Заварзин и Александр Пельменев удостоены благодарности от отдела МВД России «Буденовский» за помощь в розыске пропавшей несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома Ставропольского края.

«Проявив инициативу, ребята оперативно откликнулись на обращение правоохранителей и оказали значительную помощь в поиске пропавшей несовершеннолетней ставропольчанки, самовольно покинувшей дом»,— отметили в ведомстве.

По словам сотрудников полиции, вклад молодых людей существенно ускорил процесс поиска и возвращения несовершеннолетней домой. Они поблагодарили студентов и колледж за взаимодействие с полицией.

Наталья Белоштейн