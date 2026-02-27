Эксперты рекомендуют не затягивать с покупкой агротехники в лизинг

В Ростове-на-Дону в среду, 25 февраля, на площадке деловых выставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии» состоялся организованный «Ъ-Ростов» круглый стол, посвященный перспективам агробизнеса в условиях новых вызовов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко Фото: Андрей Бойко

В рамках мероприятия эксперты поделились мнениями о состоянии сектора в условиях действующей ключевой ставки Центробанка России.

Одной из ключевых тем стала обеспеченность предприятий АПК техникой и возможности льготного лизинга. Как отметил территориальный директор «Флит Лизинг» Игорь Тисленко, дефицит парка тракторов и комбайнов в России превышает 80 тыс. единиц. При этом порядка 40–50% эксплуатируемой техники находится в работе более 10 лет, что напрямую влияет на производительность и себестоимость агробизнеса.

Высокая ключевая ставка остается фактором, сдерживающим обновление парка: стоимость заемного финансирования влияет на инвестиционные решения агропредприятий и снижает темпы модернизации. В 2025 году количество продаж специализированной техники в России, в том числе в лизинг, сократилось на 26%.

«Хотелось бы призвать не ждать снижения ключевой ставки, поскольку льготный лизинг уже сегодня позволяет приобрести необходимую технику со стоимостью финансирования существенно ниже, чем ожидаемые ставки конца 2026 года даже в самых оптимистичным прогнозах»,— заявил Игорь Тисленко.