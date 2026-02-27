Четверть путешественников готовы переехать в Краснодар после первого посещения

Краснодар занял пятое место в рейтинге городов, куда россияне готовы переехать после туристической поездки,— об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Недвижимость», которое имеется в распоряжении «Ъ-Кубань». Согласно опросу, 25% респондентов рассматривают возможность переезда в Краснодар после знакомства с городом во время путешествия. В топ-5 направлений также вошли Сочи (39% опрошенных), Санкт-Петербург (38%), Москва (29%) и Казань (15,9%).

Исследование показало, что 89% россиян после поездки в другой город хотели бы остаться там дольше. Половина из них готова пожить в новом месте какое-то время, а 40% мечтают о постоянном переезде. Краснодар привлекает преимущественно жителей Москвы и Московской области (11% от общего числа бронирований), Ростова-на-Дону (8%) и Ставрополя (3%).

Главными факторами, вдохновляющими на переезд, стали природа (70% респондентов), местная культура (45%) и менталитет жителей (38%). Треть опрошенных особенно ценит региональную кухню, каждый пятый видит в новом городе возможности для саморазвития и карьерного роста. Среди готовых к постоянному переезду 37% рассматривают покупку квартиры, 15% предпочли бы загородный дом, а 40% выбрали бы долгосрочную аренду.

По данным «Яндекс Недвижимости», 46,4% всех просмотров объявлений о продаже жилья в Краснодарском крае приходится на внешний спрос из других регионов. Больше всего недвижимостью региона интересуются жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областей — на них приходится 28% просмотров.

«Решение о переезде — временном или постоянном — это всегда совокупность личных причин и планов. Однако, как показывает практика, вдохновляет на такое решение часто именно поездка в путешествие, командировку или в гости к друзьям и родственникам»,— комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Алина Зорина