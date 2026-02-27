ГИБДД начала тотальную проверку автобусов и грузовиков на Кавминводах

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края 27 февраля стартовали масштабные рейды по проверке пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Инспекторы ДПС и государственные контролеры технического надзора одновременно работают в нескольких курортных городах региона, включая Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Минеральные Воды.

Рейды спровоцировал заметный рост нарушений ПДД среди водителей коммерческого транспорта. Шоферы маршруток, автобусов и фур все чаще допускают проблемы с техникой: инспекторы ищут неисправности тормозов, рулевого управления, шин и осветительных приборов, а также несанкционированные переделки конструкций машин. Кроме того, контролеры тщательно проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителей — наличие тахографов, предрейсовые медосмотры и документы на перевозки пассажиров или грузов, что соответствует федеральным требованиям Приказа МВД №264.

Такие проверки не единичны для Ставрополья: в сентябре 2025 года на Кавминводах инспекторы выявили свыше 90 нарушений за один день рейда по грузовому и пассажирскому транспорту. Аналогичные операции в ноябре 2024-го привели к 80 административным протоколам, а в апреле 2025-го — сразу к 102 нарушениям, из них 78 касались технических дефектов, один грузовик даже эвакуировали на штрафстоянку из-за поломки руля. Февраль 2026 года в целом входит в график общероссийских профилактических мер ГИБДД: ведомство запланировало рейды по автобусам и грузовикам на весь месяц, с пиком 27–28 февраля, чтобы снизить аварийность в туристический сезон.

Операция охватывает ключевые трассы и маршруты курортной зоны, где ежедневно курсируют сотни коммерческих машин. В прошлом подобные рейды на трассе «Кавказ» выявили нарушения у предрейсовых осмотров и условий перевозок, что напрямую влияло на риски ДТП. Госавтоинспекция Ставрополья подчеркивает: цель — предотвратить аварии с тяжелыми последствиями, особенно с участием туристов и местных жителей.

Станислав Маслаков