Главным врачом ГБ-2 в Шахтах назначен Анатолий Челах
На должность главного врача ГБУ РО «Городская больница №2» в городе Шахты назначен Анатолий Челах. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области
Анатолий Челах в 2000 году окончил Ростовский государственный медицинский университет. Имеет большой опыт работы в медицинской системе.
Врачебную практику главврач начал с должности врача-хирурга ожогового отделения.