В Ставрополе смонтировали освещение сквера в районе лицея №8
В Ставрополе смонтировали около 30 современных торшеров линии освещения в рамках благоустройства сквера в районе лицея № 8. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Подрядчик, как следует из сообщения, завершил прокладку основной части кабельных сетей освещения и видеонаблюдения. Кроме того, позже планируется добавить подсветку деревьев. Специалистам также предстоит устроить дорожки, уложить покрытия, установить лавочки, урны и детского игрового городка.