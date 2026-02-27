В Ставрополе смонтировали освещение сквера в районе лицея №8

В Ставрополе смонтировали около 30 современных торшеров линии освещения в рамках благоустройства сквера в районе лицея № 8. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Подрядчик, как следует из сообщения, завершил прокладку основной части кабельных сетей освещения и видеонаблюдения. Кроме того, позже планируется добавить подсветку деревьев. Специалистам также предстоит устроить дорожки, уложить покрытия, установить лавочки, урны и детского игрового городка.

Константин Соловьев