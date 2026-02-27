Инвестиции в эстетику и превосходство: ГК ТОЧНО объявила финальный старт продаж в резиденции «Роялта»

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) объявил о старте продаж последнего корпуса ЖК «Роялта» в Крыму.

Это 122 видовые резиденции бизнес-класса в центре Ялты — одного из самых популярных курортов страны.

Южная резиденция «Роялта» — дебютный амбициозный проект ГК ТОЧНО на полуострове, который компания реализует в формате закрытого частного клуба.

На двух гектарах архитекторы проекта расположили пять элегантных корпусов (всего 8–9 этажей). В лаконичных формах спроектировано всего 462 резиденции, где главная роскошь — личное пространство. Практически каждая квартира наделена просторной террасой, уютной лоджией или балконом.

Главное достоинство, которое не купишь за отдельные деньги,— это вид. Абсолютно из каждого окна открывается безупречная панорама: либо на горный пейзаж, либо на морское побережье.

Жизнь в ритме курорта и бизнеса

Девелопер разработал более 20 вариантов планировок под любые сценарии — от уединенного отдыха до постоянного проживания большой семьи.

Инфраструктура «Роялты» выходит за рамки привычных стандартов: на четырех уровнях комплекса, помимо жилых корпусов, расположатся дворы с авторским ландшафтным дизайном, спортивные хабы, воркаут-зона, площадка для пляжного волейбола. Главной точкой притяжения станет 25-метровый панорамный инфинити-бассейн.

Резидентов ждут завтраки в камерных кафе, ужины в люксовых ресторанах, отдых в изысканном спа-комплексе и занятия в высококлассном фитнес-зале. Чтобы встретиться с гостями или провести переговоры, достаточно просто спуститься на первый этаж в бизнес-лобби.

Экология и комфорт без компромиссов

Особое внимание ГК ТОЧНО уделила экосистеме проекта. На территории резиденции девелопер сохранил более 100 краснокнижных деревьев, чтобы резиденты дышали тем самым знаменитым ялтинским воздухом, который лечит и вдохновляет.

Концепция «двор без машин» обеспечивает полную безопасность: для автомобилей предусмотрен подземный паркинг, в который можно спуститься на лифте прямо из холла. За каждой резиденцией закреплено личное машино-место. Для удобства владельцев также спроектированы просторные кладовые помещения.

Локация как преимущество

«Роялта» идеально интегрирована в городскую среду. В пешей доступности от комплекса — пляжи, набережная Ялты, морской вокзал, яхт- и гольф-клуб, канатная дорога, а также детский сад и школа.

Отсюда легко добраться до знаменитого «Ласточкиного гнезда», Воронцовского и Массандровского дворцов и других ялтинских достопримечательностей.

«Проекты такого уровня в центре Ялты — большая редкость. Старт продаж — это отличная возможность приобрести квартиру по выгодной цене, зафиксировав её стоимость. Цены на недвижимость бизнес-класса в Крыму растут вместе с этажами, и к моменту сдачи жилого комплекса квартира здесь станет не просто местом для жизни или отдыха, но и высоколиквидным активом»,— прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Уверенное лидерство

Рынок уже подтвердил доверие к девелоперу: по итогам 2025 года ГК ТОЧНО заняла первое место по объему продаж в Ялте. Сейчас приобрести квартиру во втором корпусе ЖК можно с первоначальным взносом от 20%. На выбор представлены лоты от уютных студий (40 кв. м) до статусных трехкомнатных резиденций (95 кв. м).

Завершение строительства и сдача ЖК «Роялта» запланированы на III квартал 2027 года.

ЖК «Роялта»

Застройщик ООО СЗ «Роялта». Бренд ТОЧНО

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф

Рассрочку предоставляет застройщик



https://tochno.life/