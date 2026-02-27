В Красносулинском районе выявили превышение дозировки пестицидов в пшенице

В Красносулинском районе индивидуального предпринимателя заподозрили в превышении дозировки пестицидов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Специалисты ведомства установили, что предприниматель обрабатывал посевы мягкой озимой пшеницы пестицидом «Террастар» в дозировке 0,04 кг/га. Однако, согласно требованиям, пестицид разрешен к применению на культуре, но в дозировке 0,02 — 0,025 кг/га.

«За нарушение регламента применения пестицида предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за 2025 год в Ростовской области прекратили действие 1,7 тыс. деклараций о соответствии требований качества зерна. Среди основных причин остаются выявление партии с зараженностью, не полностью выполненные показатели, завышенные показатели количества собранного урожая или отсутствие исследования на остаточное количество действующих веществ пестицидов, применяемых при выращивании зерна.

Константин Соловьев