Миндортранс Челябинской области официально возглавил Андрей Ксензов

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначили нового руководителя. Пост занял Андрей Ксензов, который руководил ведомством в качестве исполняющего обязанности. Информацию о назначении «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-служба регионального правительства.

Андрей Ксензов в марте 2025 года занял должность первого заместителя регионального миндортранса. С того же момента он исполнял обязанности руководителя ведомства. До этого Андрей Ксензов четыре года работал вице-мэром Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту.

Предыдущий министр Андрей Нечаев был уволен с поста в ноябре прошлого года. Ранее он стал фигурантом уголовного дела о растрате 3 млрд руб. при исполнении государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. После задержания в феврале 2025 года до июля он находился в следственном изоляторе. Затем его отпустили под домашний арест. Экс-чиновник признал вину в содеянном.

Ольга Воробьева