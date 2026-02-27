Осужденного на Урале задержали после выхода из колонии за склонение к терроризму

В Екатеринбурге осужденного задержали сразу после выхода из колонии на свободу. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, он подозревается в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность).

Подозреваемый содержался в ИК-10. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело в его отношении за четыре дня до освобождения. Его задержали сотрудники оперативного управления Свердловского ГУФСИН во взаимодействии с региональным УФСБ. При задержании он заявил, что не является сторонником идей радикального ислама. После этого его доставили к следователям УФСБ.

Ирина Пичурина