T2 установила рекорд по строительству сети в 2025 году

T2 в 2025 году увеличила количество сайтов на 8 тысяч, базовых станций – на 37 тысяч – это абсолютный исторический рекорд по строительству на рынке операторов. Т2 за год увеличила скорость передачи данных в среднем на 33,5%, внедрила VoWiFi* во всех регионах присутствия, импортозаместила оборудование пакетной коммутации и завершила год с нулевым количеством аварий первого приоритета.



В 2025 году Т2 сосредоточилась на программе по импортозамещению оборудования сети и расширении покрытия во всех регионах присутствия. Число базовых станций компании приросло на 37 тысяч, количество сайтов увеличилось на 8 тысяч – это исторический рекорд на рынке мобильных операторов. При этом треть сайтов 2025 года была построена на отечественном оборудовании. Всего за 2024-2025 годы сеть Т2 расширилась на 23% в сайтах и на 29% в БС. На рекордные показатели повлиял в том числе запуск нового региона – Ставропольского края, а также исполнение государственных программ, включая строительство на автодорогах. На сентябрь 2025 года Т2 покрыла 75% федеральных трасс.

На конец года на сети Т2 работает свыше четырех тысяч логических (поддерживающих GSM/LTE** станций «Булат» – единственных российских БС, действующих в двух стандартах и обслуживающих голосовой трафик. Станции функционируют на базе мультиоператорской базовой сети. Благодаря этому все операторы «большой четверки» совместно используют инфраструктуру для предоставления качественной и стабильной связи жителям обслуживаемой территории. С активным применением отечественных технологий Т2 сфокусировалась и на восточной части страны – в сентябре 2025 года первая БС «Булат» был установлена на территории Приморья.

За год скорость передачи данных на сети Т2 увеличилась в среднем на 33,5% – этому способствовал вывод нового частотного диапазона LTE2300***, масштабный рефарминг и строительство новых сайтов. Технология VoWiFi* внедрена во все регионы присутствия Т2. Проект стал логичным продолжением запуска VoLTE **** в 2024 году. К концу года трафик VoWiFi* превышал 5 млн минут в сутки.

В марте Т2 завершила пусконаладку и интеграцию оборудования ядра пакетной коммутации «Протей» на сети макрорегиона «Волга». В планах на 2026 год – переключение на отечественное решение макрорегиона «Сибирь». Ранее никто в стране не создавал ядро сети, способное обслуживать миллионы пользователей одновременно.

Специалисты T2 реализовали техническую готовность к запуску NB-IoT***** (стандарта связи для интернета вещей) во всех регионах. Технология внедрена в Волгоградской и части Ленинградской области. Дальнейший разворот будет осуществляться в локациях с повышенным спросом на M2M.

«Высокие темпы строительства последних лет вывели нас в лидеры по количеству сайтов в сети среди операторов, что косвенно доказывает наше первенство по покрытию. Прирост в восемь тысяч сайтов за год – это рекорд, который вряд ли сможет побить кто-либо из операторов. Поддерживать динамику стройки и сдерживать затраты нам помогают в том числе собственные бригады строительно-монтажного управления. СМУ в контуре компании – большой проект Т2, который способствует быстрой и эффективной реализации инфраструктурных решений. Еще одно достижение – наша башенная компания «Пилар» максимально приблизилась к первому месту по количеству АМС. В последующем годы мы будем придерживаться курса на импортозамещение в самых востребованных для развития направлениях и внедрять новые технологии для улучшения клиентского опыта наших абонентов».

«Т2 активно расширяет покрытие на юге страны, чтобы обеспечить стабильную сеть на всей территории макрорегиона – начиная от больших городов и заканчивая малыми населенными пунктами. В 2025 году мы запустили Ставропольский край как новый регион присутствия компании, провели масштабные технические работы в Краснодарском крае и Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях, а также усилили сеть на ключевых федеральных и региональных трассах. Особое внимание уделялось территории черноморского побережья и Кавказских минеральных вод, чтобы цифровые сервисы были доступны даже в самых трафиковых локациях. Эти шаги отражают нашу стратегию по системному развитию инфраструктуры – устанавливать высочайшие стандарты цифрового опыта и предоставлять клиентам Т2 первоклассный сервис».

