Национализированное ростовское ООО «Родные поля» приватизируют до 2028 года

Ростовская компания «Родные поля» (ТД «РИФ» до 2024 года) вошла в список национализированных ООО, доли которых планируется приватизировать в 2026-2028 годы. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства России от 26 февраля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в конце января 2025 года Арбитражный суд Ростовской области по требованию прокуратуры конфисковал имущество компании в доход РФ. Требование надзорного органа было мотивировано нарушением норм, регламентирующих владение иностранцами стратегическими хозяйствующими субъектами России.

В начале февраля 2025 года Росимущество получило 100% долей зернового трейдера ООО «Родные поля».

В числе активов компании находится терминал в порту Азов, собственный флот, состоящий преимущественно из судов класса «река-море», и вагоны-хопперы.

Наталья Белоштейн