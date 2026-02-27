В Пулково самолет из Екатеринбурга выкатился за пределы рулежной дорожки

В Санкт-Петербурге самолет из Екатеринбурга после посадки в аэропорту Пулково выкатился за пределы рулежной дорожки. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В результате инцидента никто не пострадал — на борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа. Пассажиров благополучно высадили.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

Ирина Пичурина