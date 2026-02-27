Суд обязал эстонскую фирму легализовать склад селитры в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Ростехнадзора к эстонской компании ООО «Корпорейт энд Паблик Менеджмент Консалтинг Групп Эстония». Суд обязал фирму зарегистрировать в государственном реестре склад аммиачной селитры в Новороссийске и получить лицензию на эксплуатацию опасного объекта.

Нарушения выявили в июне 2023 года во время внеплановой проверки в селе Цемдолина (Новороссийск). На территории по улице Золотая Рыбка, 1А инспекторы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора обнаружили открытую площадку с биг-бэгами, содержащими нитрат аммония. Мешки были накрыты полиэтиленовой пленкой. Общий вес взрывоопасного вещества составил 4331 т.

В ходе разбирательства установили, что эстонская организация использует площадку на праве субаренды. Однако компания не выполнила требования промбезопасности: не внесла производственный объект в государственный реестр и не получила лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I-III классов опасности.

Судья признал факт эксплуатации опасного объекта без регистрации и лицензии полностью доказанным. Эстонской фирме дали месяц с момента вступления решения в силу для устранения нарушений.

Алина Зорина