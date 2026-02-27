Побывать в будущем: DOGMA открыла два шоурума в микрорайоне «Парк Победы»

Строительная компания DOGMA открыла две демонстрационные квартиры в микрорайоне «Парк Победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК Догма Фото: пресс-служба ГК Догма

Здесь можно оценить планировочные решения, качество отделки и уровень комфорта будущего жилья.

Шоурумы представляют собой полностью готовые двух- и трехкомнатную квартиры площадью 64 и 78 кв. метров соответственно. Они помогут клиентам ознакомиться с вариантами будущего жилья не только на бумаге, но и лично оценить планировочные решения, высоту потолков и многое другое.

Интерьер шоурумов выполнен в светлой современной концепции. Пространство оформленомягкими оттенками и фактурными материалами, наполненоестественным светом. Лаконичная мебель, аккуратные детали и продуманное освещение создают атмосферу уюта, в которой легко можно представить повседневную жизнь.

Обе квартиры имеют мастер-спальню, кухню-гостиную, а также лоджии с панорамным остеклением. Кроме того, в трехкомнатном варианте представлено два полноценных санузла с ванной и душевой кабиной.

«Мы хотим, чтобы процесс выбора квартиры был максимально комфортным. Шоурумы позволяют нашим клиентам увидеть, как может выглядеть их будущий дом, принять взвешенное решение. Такая квартира — это вариант дизайн-проекта, пример организации пространства и демонстрация того, как можно эффективно использовать площадь и оформить интерьер. А для нас это честная демонстрация качества»,— отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

Посетить шоурумы можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по предварительной записи в офисе продаж микрорайона «Парк Победы» по адресу: Краснодар, ул. Героя Пешкова, д. 14 А или по телефону 8 (861) 238-16-38.

О компании Федеральный девелопер DOGMAвозводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья — на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

https://1dogma.ru/