Севастополь вошел в топ-3 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей в январе

Объединенное кредитное бюро представило анализ кредитных рейтингов заемщиков по регионам по итогам января 2026 года. Средний показатель по стране составил 724 балла — на уровне января 2025 года. В декабре прошлого года он достигал 725 баллов.

Самый высокий средний рейтинг зафиксирован в Москве — 779 баллов, что на 3 пункта выше результата годичной давности. В первую десятку регионов с наиболее высоким качеством кредитных историй также вошли Санкт-Петербург (775 баллов, +4 пункта), Республика Чувашия (767, +2), Севастополь (758, 2), Московская область (755, +1), Республика Удмуртия (754, +5), Ханты-Мансийский автономный округ (751, +2), Воронежская область (750, +3), Нижегородская область (746, +3) и Ярославская область (745, +2).

Наименьшие показатели отмечены в Республике Тыва — 587 баллов (13 пунктов за год). В десятку аутсайдеров также вошли Карачаево-Черкесская Республика (632, 6), Республика Алтай (645, 8), Забайкальский край (657, +2), Республика Бурятия (674, +9), Республика Ингушетия (675, +5), Республика Северная Осетия — Алания (678, 5), Республика Калмыкия (679, 4), Республика Хакасия (680, 5) и Еврейская автономная область (681, 6).

Как отмечают в бюро, в административных центрах-миллионниках рейтинг традиционно превышает среднеобластной. Максимальный разрыв зафиксирован в Красноярском крае: 672 балла в среднем по региону против 740 баллов у жителей Красноярска, что дает разницу в 68 пунктов. Минимальное расхождение отмечено в Самарской области — 11 пунктов (719 баллов по области и 730 баллов в Самаре).

Вячеслав Рыжков