Ростовская область экспортировала в Абхазию 24,8 тонн свинины и молока

С территории Ростовской области в Абхазию экспортировано 24,8 т свинины и готовой молочной продукции. Все товары признаны безопасными. Об этом сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, из Ростовской области было отправлено 16,2 т свинины и 8,6 т молочных продуктов.

В ведомстве отметили, что продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Наталья Белоштейн

