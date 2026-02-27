На Дону поддержка МСП сократится на 48% в 2026 году

В 2026 году в Ростовской области поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) по линии министерства экономического развития сократят на 48% — до 220,9 млн руб., тогда как в 2025 году на финансирование этой сферы было направлено 426,6 млн руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы министерства экономического развития региона.

В ведомстве пояснили, что министерство оказывает поддержку МСП по трем региональным проектам в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году объем льготного микрофинансирования малых и средних предприятий (МСП) Ростовской области составил более 1,5 млрд руб. По этому показателю регион вошел в топ-5 регионов страны.

Наталья Белоштейн