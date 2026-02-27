Объявлены торги на ремонт автодороги в Новосибирской области за 518 млн рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) объявило конкурс по выбору подрядчика на ремонт 4,9 км автомобильной дороги Каргат – Маршанское в Каргатском районе. Начальная стоимость работ — 517,8 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, победителю торгов предстоит заменить покрытие, обновить инфраструктуру, включая мост через реку Каргат. Источник финансирования работ — федеральный бюджет. «Особенностью проекта является дополнительное привлечение внебюджетных средств. Софинансирование реконструкции осуществляет одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона — КФХ "Русское Поле"»,— рассказали в ТУАД.

Завершение работ по контракту запланировано 14 октября 2026 года. Заявки на участие в торгах принимают до 10 марта, итоги подведут 12 марта.

Михаил Кичанов