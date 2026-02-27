Ярославцев предупредили о сильном снегопаде

В Ярославской области 27 февраля ожидается сильный снег. Об этом предупредили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Пешеходов призвали быть аккуратными при передвижении по улицам и дорогам. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию. При дальних поездках власти советуют иметь при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды.

По прогнозу областного гидрометцентра, в Ярославле ожидается -1...-6 градусов, снег, который будет особенно сильным в северных районах области. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с.

Антон Голицын