Ярославцев предупредили о сильном снегопаде
В Ярославской области 27 февраля ожидается сильный снег. Об этом предупредили в министерстве региональной безопасности.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Пешеходов призвали быть аккуратными при передвижении по улицам и дорогам. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию. При дальних поездках власти советуют иметь при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды.
По прогнозу областного гидрометцентра, в Ярославле ожидается -1...-6 градусов, снег, который будет особенно сильным в северных районах области. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с.