На реализацию стратегии «Кубанское Приазовье» выделят 3 млрд рублей

Власти Краснодарского края в 2026 году направят около 3 млрд руб. на реализацию 32 мероприятий стратегии развития «Кубанское Приазовье» в рамках федеральной программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Средства направят на строительство и ремонт социальных объектов — школ, больниц и домов культуры. Открытие этих учреждений улучшит качество жизни на побережье Азовского моря.

«Муниципалитеты азовского побережья имеют большой потенциал для развития. И самыми перспективными направлениями роста здесь являются агропромышленный комплекс, туризм и санаторно-курортная сфера, промышленность и транспортная логистика»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Региональная стратегия нацелена на привлечение в край около 700 млрд руб. инвестиций до 2030 года. Некоторые проекты уже запущены.

В Славянском районе продолжат возведение сельского дома культуры на 150 мест. В станице Екатериновка Щербиновского района планируют капитальный ремонт школы №6. В Приморско-Ахтарском округе разработают проектно-сметную документацию для строительства центральной районной больницы. В рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения» закупят машины скорой помощи и приобретут квартиры для медицинских работников. В трех муниципалитетах модернизируют коммунальную инфраструктуру. Также планируют построить и капитально отремонтировать дороги в Темрюкском и Славянском районах.

По данным краевой администрации, стратегия устанавливает целевые показатели развития. К 2030 году совокупный рост базовых отраслей экономики «Кубанского Приазовья» должен составить не менее 186%. Среднегодовые темпы роста заработной платы достигнут 107,5%.

Алина Зорина