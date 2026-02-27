На Дону за сутки на пожарах погиб один человек

В Ростовской области за прошедшие сутки, 26 февраля, произошло четыре техногенных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как следует из сообщения, в результате одного из возгораний погиб один человек. Обстоятельства происшествия уточняются. Кроме того, подразделения ведомства реагировали на ликвидацию трех дорожно-транспортных происшествий. Всего МЧС за сутки задействовало 36 специалистов и девять единиц техники.

Константин Соловьев