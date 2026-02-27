Главу стройфирмы в Новосибирске осудят за невыплату зарплаты на 83 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы из Новосибирска, обвиняемого в невыплате заработной платы 289 работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает прокуратура. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о строительной компании ООО «Рейлвейс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела не выплачивал сотрудникам зарплату свыше двух месяцев из личной заинтересованности. Размер задолженности превысил 83 млн руб.

В областном СУ СКР уточнили, что директор организации перераспределял денежные потоки на другие цели, решая текущие финансовые проблемы. На этапе предварительного расследования задолженность по зарплате перед работниками компании была погашена.

Александра Стрелкова