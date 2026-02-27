Главу стройфирмы в Новосибирске осудят за невыплату зарплаты на 83 млн рублей
В суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы из Новосибирска, обвиняемого в невыплате заработной платы 289 работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает прокуратура. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о строительной компании ООО «Рейлвейс».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, фигурант дела не выплачивал сотрудникам зарплату свыше двух месяцев из личной заинтересованности. Размер задолженности превысил 83 млн руб.
В областном СУ СКР уточнили, что директор организации перераспределял денежные потоки на другие цели, решая текущие финансовые проблемы. На этапе предварительного расследования задолженность по зарплате перед работниками компании была погашена.