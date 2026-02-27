Ночью над Краснодарским краем сбили БПЛА

В период с 23:00 26 февраля до 07:00 27 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Специалисты ПВО отработали по целям над территорией Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кроме того, подразделения ПВО нейтрализовали беспилотники над Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. В числе уничтоженных целей — пять аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

В Краснодарском крае в ночь на 27 февраля с 01:20 до 06:30 действовал режим беспилотной опасности. Оперативные службы обеспечили мониторинг воздушной обстановки и координацию действий сил противовоздушной обороны.

Ранее, в ночь на 24 февраля, специалисты ПВО уничтожили 15 беспилотников над Краснодарским краем, еще 15 — над Черным морем и девять — над Азовским. Утром того же дня расчеты ликвидировали дополнительно 12 БПЛА над территорией края и морскими акваториями. 23 февраля дежурные подразделения сбили 29 крылатых дронов над Кубанью, 18 — над Черным морем и 44 — над Азовским.

Из-за продолжающихся угроз в Краснодарском крае власти ввели новые ограничения на информацию о беспилотниках и работе ПВО. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал указ, который запрещает снимать и публиковать данные о действиях противовоздушной обороны, военных объектах и важной инфраструктуре.

Под запрет подпадает информация о местах падения БПЛА, районах поражения объектов, а также данные о размещении подразделений Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии. За нарушение предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции ужесточаются.

Мария Удовик