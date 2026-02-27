Троих граждан Египта отправили в колонию за кражу денег у екатеринбурженки

В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд назначил по году колонии общего режима троим гражданам Египта за кражу почти 42 тыс. руб. у жительницы города. Их судили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что ночью в июле египтяне встретили на ул. Вайнера незнакомую им девушку, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Она попросила их отвезти ее до дома, но уснула в машине. Перед этим она попросила водителя поставить ее телефон заряжаться, однако в чехле находилась банковская карта, а аппарат не был защищен паролем. Пока девушка спала, они сменили пин-код карты и сняли с нее деньги в магазине «Лента» на проспекте Космонавтов. Их они разделили между собой.

Суд признал ущерб значительным: на карте осталось только 300 руб. — потерпевшая обнаружила пропажу денег только на следующий день. Во время следствия иностранцы утверждали, что она сама попросила их снять деньги, а потом забыла их в машине. По словам потерпевшей, она не давала на это разрешения. Однако в суде обвиняемые признали вину в полном объеме, признавшись, что дали ложные показания. Защитники двух из них и прокурор обжаловали приговор в Свердловском областном суде, но суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в силу.

Ирина Пичурина