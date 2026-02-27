Субсидии направят на капремонт аварийных красноярских образовательных учреждений
Два муниципалитета Красноярского края получат в 2026 году средства из регионального бюджета на капремонт или реконструкцию общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии. Это следует из распоряжения правительства края от 26 февраля.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Сумма субсидий составит 217,2 млн руб. Из этого объема 149,3 млн руб. получит Красноярск, 68 млн руб. — Канский муниципальный округ.
Конкретные объекты, на которых пройдут работы, в документе не указаны.