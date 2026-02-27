Свердловских водителей и пешеходов предупредили о сложных дорожных условиях

В Свердловской области из-за снегопада и гололеда наблюдается сложная ситуация на дорогах, предупредили в региональной Госавтоинспекции. Дорожное покрытие покрыто свежим слоем снега над наледью, что снижает сцепление и затрудняет управление транспортом. Видимость ограничена, что увеличивает риск ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Автоинспекторы рекомендуют водителям снизить скорость до безопасного уровня и избегать выезда на полосу встречного движения. Особое внимание следует уделить соблюдению дистанции, а также исключению резких торможений и маневров.

Водителям необходимо использовать внешние световые приборы, не отвлекаться на телефоны и другие устройства. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в обозначенных местах и использовать светоотражающие элементы при движении в темное время суток.

В конце февраля и начале марта в Свердловской области ожидаются морозы и снегопады. В пятницу и субботу снег вероятен в основном в западной половине, а в воскресенье — по всему Среднему Уралу. Ожидается до 1-4 мм осадков.

Ирина Пичурина