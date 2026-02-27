В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Росавиации в 4:05 27 февраля.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, ограничения были введены 26 февраля в 23:57. Ранее Росавиация ограничивала работу аэропортов столичного региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к столице беспилотниках. В Ярославской области опасность БПЛА не объявлялась.

Вечером 26 февраля из-за непогоды в Пулково был задержан рейс Санкт-Петербург — Ярославль, ночью он был отменен.