На Кубани направят 600 млн рублей на газификацию льготников

В Краснодарском крае в 2026 году направят 600 млн руб. на газификацию домовладений льготных категорий граждан. Специалисты краевой администрации предусмотрели дополнительные меры поддержки и увеличили объем финансирования программы. О принятых решениях сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Размер единовременной выплаты специалисты проиндексировали до 120 тыс. руб. С 2022 года этой мерой поддержки воспользовались более 25 тыс. жителей Кубани. Средства граждане направляют на приобретение газового оборудования и проведение работ по подключению домов к сетям газоснабжения.

Власти также скорректировали порядок предоставления компенсации в отдельных случаях. Ранее сложности возникали, если собственник домовладения, заключивший договор на подключение и имевший право на льготу, уходил из жизни. Теперь специалисты предусмотрели возможность предоставления компенсации или субсидии совместно проживавшим членам семьи, что позволит сохранить право на получение поддержки и завершить подключение объекта к газовым сетям.

Дополнительное финансирование программа социальной газификации получит и на федеральном уровне. Правительство России направит средства ряду регионов. Краснодарский край получит 14,7 млн руб., Республика Адыгея — 24,7 млн руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Всего в 2025 году власти направили 1 млрд руб. на реализацию программы социальной газификации в 55 регионах страны. Благодаря федеральным средствам участники программы, имеющие право на льготы, смогут получить субсидию в размере 100 тыс. руб. на покупку оборудования и выполнение работ по подключению домов к газовым сетям.

Мария Удовик