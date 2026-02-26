Волгоградский губернатор поднялся в рейтинге глав регионов в начале 2026 года

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров поднялся на одну позицию в рейтинге глав регионов по итогам первых двух месяцев 2026 года. Данные обнародовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Бочаров занял 38-е место. В конце 2025 года он был на строчку ниже. Сейчас на 39-й позиции разместился Артем Здунов (Мордовия).

По мнению директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрея Серенко, этот период стал для губернатора Волгоградской области и его команды временем работы в режиме фактической чрезвычайной ситуации.

Основной угрозой стали массированные атаки украинских БПЛА. «Зимние налеты украинских дронов, их интенсивность и опасность для гражданской инфраструктуры не оставляют больше сомнений в том, что Волгоград стал прифронтовым регионом. Со всеми вытекающими из этого последствиями — для губернатора тоже.», — отметил господин Серенко.

Под ударами оказались жилые кварталы Волгограда и Волжского, промышленные объекты, военный объект под Котлубанью. Губернатор контролировал эвакуацию населения, работу экстренных служб и восстановление поврежденного имущества. «Трудно сказать, сколько ночей Бочаров спокойно спал в феврале — его присутствие и фактически, и медийно ощущалось постоянно», — заметил политолог.

Вторым испытанием стали аномальные морозы и снегопады. Коммунальщики и дорожники в целом справились, серьезных аварий на теплосетях удалось избежать. Однако уборка тротуаров и внутридомовых территорий провалилась. «Сотни пострадавших от падений горожан точно хотели бы более жестких мер воздействия в отношении лениво-неторопливых УК, прижимистых владельцев бизнеса и равнодушных районных чиновников», — подчеркнул Андрей Серенко.

Несмотря на сложную обстановку, область продолжает восстанавливать подшефный Станично-Луганский район в ЛНР — в январе Бочаров совершил туда рабочую поездку.

Итог двух месяцев политолог описывает формулировкой «турбулентная стабильность». «Губернатор стремился убедить волгоградцев: власть контролирует ситуацию, выполняет социальные обязательства и готова к сложным вызовам. Пока у Андрея Бочарова это получается», — резюмировал эксперт.

В тройку лидеров рейтинга вошли Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан) и Рамзан Кадыров (Чеченская Республика). В аутсайдерах оказались Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Меликов (Дагестан).

Нина Шевченко