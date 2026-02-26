Глава Пензенской области удержал позицию в новом рейтинге губернаторов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко закрепился во второй группе национального рейтинга глав регионов. Данные по итогам января-февраля 2026 года представил ЦИК «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт губернатора Пензенской области Фото: Официальный сайт губернатора Пензенской области

Господин Мельниченко остановился на 47-й позиции. Ровно это же место он занимал в конце прошлого года. Для сравнения: по итогам июля-августа 2025 года пензенский губернатор оказался на 52 месте.

В тройку лидеров рейтинга попали мэр Москвы Сергей Собянин, Рустам Минниханов (Татарстан) и Рамзан Кадыров (Чеченская Республика). Замкнули первую группу Андрей Воробьев (Подмосковье), Михаил Котюков (Красноярский край) и Владимир Владимиров (Ставропольский край).

В самом низу оказались Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Меликов (Дагестан).

Нина Шевченко