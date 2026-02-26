Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области
На территории Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом проинформировал губернатор Олег Мельниченко. Соответствующее уведомление также пришло из приложения МЧС России.
Фото: ИА Общественное мнение
Граждан просят сохранять спокойствие и быть осторожными. Если вы дома, не подходите к окнам. Если на улице — не выходите на открытые участки.
В целях безопасности в регионе временно ограничили мобильный интернет. В экстренной ситуации звонить по телефону 112.