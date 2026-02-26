Саратовский губернатор лидировал в группе аутсайдеров рейтинга глав регионов

Глава Саратовской области Роман Бусаргин занял лидирующую позицию в третьей группе национального рейтинга губернаторов по итогам первых двух месяцев 2026 года. Такие данные представил Центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг».

Фото: t.me / busargin_r

Господин Бусаргин расположился на 61-й строке. Прошлый год губернатор завершил на 60-й позиции (конец второй группы рейтинга). Сейчас это место занимает глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

В лидерах национального рейтинга традиционно оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, Рамзан Кадыров (Чеченская Республика). Александр Беглов (Санкт-Петербург) занял седьмое место, следом за ним расположился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Абсолютными аутсайдерами стали Владислав Ховалыг (Тыва) — 85 место, Валентин Коновалов (Хакасия) — 84 место, Сергей Меликов (Дагестан) — 83 место.

Нина Шевченко