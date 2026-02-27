За три года число выданных микрозаймов для МСП на Кубани сократилось на 25%

В Краснодарском крае за последние три года сократилось количество выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Если в 2023 году Фонд микрофинансирования предоставил 1,1 тыс. займов, то в 2024 году — 919, а в 2025 году — 847. По сравнению с 2023 годом снижение составило 289 займов, или около 25%. По отношению к 2024 году сокращение составило 72 займа, или порядка 7,8%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации региона.

При этом объем выданных микрозаймов в денежном выражении демонстрировал менее выраженную динамику. В 2023 году предприниматели получили 2,7 млрд руб., в 2024 году — 2,5 млрд руб., а в 2025 году — 2,6 млрд руб. Несмотря на снижение количества договоров, объем финансирования в 2025 году оказался выше показателя 2024 года на 83,4 млн руб., хотя по сравнению с 2023 годом он остается ниже на 117,7 млн руб.

Сокращение наблюдается и в гарантийной поддержке. Фонд развития бизнеса Краснодарского края в 2023 году предоставил 742 поручительства, в 2024 году — 549, в 2025 году — 459. За два года количество поручительств уменьшилось на 283 единицы, что соответствует снижению примерно на 38%. По сравнению с 2024 годом показатель сократился еще на 16%.

Общая сумма поручительств также снизилась: с 5,5 млрд руб. в 2023 году до 3,5 млрд руб. в 2024 году и 3,2 млрд руб. в 2025 году. В сравнении с 2023 годом объем уменьшился более чем на 2,3 млрд руб. Одновременно изменился и объем кредитов, привлеченных предпринимателями под поручительства фонда: 11,6 млрд руб. в 2023 году, 7 млрд руб. в 2024 году и 8,6 млрд руб. в 2025 году. После снижения в 2024 году в 2025 году отмечен частичный рост — на 860,1 млн руб.

Помимо финансовых инструментов поддержки, в регионе действует инфраструктура сопровождения бизнеса. В 2023–2025 годах услугами коворкинг-центра «Место действия» воспользовались 122 предпринимателя. Центр «Мой бизнес» за этот период оказал 34,2 тыс. услуг в 2023 году, 43,9 тыс. — в 2024 году и 22,9 тыс. — в 2025 году. После роста в 2024 году показатель в 2025 году сократился почти вдвое.

Мария Удовик