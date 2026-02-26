Главные новости за 26 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Республики Крым в ночь на 26 февраля сбили 27 беспилотников.

Анапский городской суд запретил распространение информации о реабилитационном центре «Академия свободы», которому ранее было запрещено оказывать медицинские и социальные услуги.

Блогер и предпринимательница Елена Блиновская, более известная как «королева марафонов», вновь стала собственником 100% долей ООО «Сады Адыгеи».

На Кубани утвердят дополнительные правила севооборота.

У начальника ИФНС России №3 по Краснодару Арсена Саркисяна прошли обыски. Он подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью более 120 млн руб. в Крымске.

Депутат городской думы Краснодара Виктор Тимофеев сложил с себя полномочия на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры об изъятии в казну имущества депутата и его родственников.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александр Дашук освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Краснодар вступит в Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Средний износ котельных в Краснодарском крае на сегодняшний день составляет 58%, тепловых сетей — 65,8%.

В Сочи бывшему управляющему Адлерского филиала МУП культуры «Парки отдыха "Ривьера Сочи"» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.