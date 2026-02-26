Главные новости за 26 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ в Санкт-Петербурге заложили бомбу. Взрывное устройство обезвредили, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Силовики выяснили, что фигуранты вступили в переписку с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram. Злоумышленники в беседе с куратором выразили готовность совершить теракт.

Холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo вывели на финальную стадию проект по созданию нового автозавода в Шушарах. Партнеры уже завершили техническое перевооружение площадки, приобретенной в 2024 году. Работы стартовали в июне 2025-го с поставки первого контейнера с оборудованием. Сейчас на предприятии ведется пусконаладка перед запуском полного цикла производства автомобилей марки Jeland.

Петроградский районный суд признал трэш-стримера Юрия Кузнецова, известного как Кузнецовский или Эль Капитан, виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и приговорил к 10,5 года отбывания наказания в колонии строгого режима. Согласно материалам дела, он хранил в квартире на улице Пионерской более семьи граммов мефедрона.

Арбитражный суд Петербурга прекратил производство по иску «Газпрома», который оспаривал отказ Федеральной налоговой службы в предоставлении налоговой льготы на 3,5 млрд рублей при строительстве «Лахта центра». Компания сама отказалась от иска в начале февраля, после чего дело закрыли. Спор возник из-за того, что налоговая признала неправомерным применение инвестльготы в 2020–2021 годах.

Министерство культуры РФ подало иск на 1,25 млрд рублей к экс-подрядчику по контракту на реконструкцию здания Биржи на стрелке Васильевского острова — «РСК-Ренессанс». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. В начале текущего года стало известно, что министерство расторгло контракт на сумму 1,39 млрд рублей, который был заключен еще в 2024 году.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оперативниками уголовного розыска ГУ МВД задержали предполагаемых участников преступной группы, которая вымогала деньги у предпринимателя, представляясь сотрудниками ФСБ. В ходе обысков у подозреваемых изъяли поддельные удостоверения силовых структур, более 10 кг наркотиков, огнестрельное оружие, боеприпасы, наличные деньги и оргтехнику.

Два проходческих щита, работающие на строительстве коричневой линии петербургского метро в направлении «Каретной», пересекли «Броневую» и в сумме прошли от нее 450 метров в сторону «Заставской», сообщает пресс-служба Смольного. По одному пути было пройдено порядка 300 метров, по второму — около 150.

Петроградский районный суд приговорил экс-миллиардера Темура Псутури к семи годам колонии общего режима за мошенничество с недвижимостью. Его соучастник Александр Карпенко получил шесть лет. Гражданина Грузии и его подельника признали виновными в том, что они с помощью подложного паспорта реальной собственницы продали квартиру и парковочное место в доме на Пионерской улице, получив 16,2 млн руб.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин предложил использовать беспилотники, чтобы выявлять проведение незаконных экскурсий по крышам и привлекать нарушителей к ответственности. Свою идею он представил в ходе заседания по обсуждению итогов деятельности Государственной административно-технической инспекции за прошедший год.

Октябрьский районный суд отправил под стражу до 24 апреля подполковника полиции Ольгу Лелинову, которую обвиняют по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, начальник отделения в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в период с 2021 по 2025 год систематически получала деньги, имущество и услуги от двух фигуранток дела о проституции.