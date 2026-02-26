Подростков задержали за нападение на мужчину в Екатеринбурге, возбуждено дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, несовершеннолетние напали на 26-летнего молодого человека в парке им. Архипова 23 января.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подозреваемые 2009 и 2011 годов рождения задержаны. «Выясняются иные возможные факты противоправных действий со стороны фигурантов»,— прокомментировал Александр Шульга. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали подростков 26 февраля оперативники регионального УФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с проявлениями экстремизма ГУ МВД области. Он также отметил, что «разработка подозреваемых» началась еще в 2025 году.

«В телефоне одного из них оперуполномоченные обнаружили фото поддельного удостоверения на имя лейтенанта юстиции ГУВД Москвы. В поле зрения компания попала сразу после того, как ее члены провели устрашающую акцию по избиению местного жителя, который не соответствовал их идеалам. Таким образом они хотели самоутвердиться»,— прокомментировал полковник Горелых.

Известно, что подростки воспитывались законными представителями, у одного из них мама является педагогом. «Очевидно, что в семьях задержанных молодых людей не уделяли достаточного внимания воспитательному процессу подрастающих парней. То же самое можно сказать и про учебные заведения, в которых они обучались»,— отметил Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что группа из шести несовершеннолетних (четверо из них школьники) напала на незнакомого мужчину в сквере на ул. Шаумяна. Пятерых из них отправили под домашний арест, а 14-летнему школьнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.