Главные новости за 26 февраля. Новороссийск

Один украинский БПЛА сбили над акваторией Черного моря в ночь на 26 февраля.

В Витязево стартовал второй этап восстановления пляжей путем отсыпки дополнительного слоя песка. В оперштабе Кубани заявили, что для повышения уровня на участке пляжа в Витязево потребуется около 40–45 тыс. куб. м грунта.

В Новороссийске поймали семь членов ОПГ, распространявших сильнодействующие вещества путем закладок. Шестеро задержанных — девушки от 20 до 26 лет.

За 10 млн руб. из муниципального бюджета в парке Фрунзе Новороссийска благоустроят детскую игровую зону.

После капитального ремонта в станице Гостагаевской Анапского района открыли поликлинику.

За прошедшую неделю в Новороссийске зафиксировали незначительный рост цен на топливо.

На терминале КТК в Новороссийске по итогам 2025 года отгрузка нефти увеличилась на 12% и достигла объема 70,5 млн т.

Пансионат «Приветливый берег» в Геленджике требует через суд остановить снос кафе. Ранее здание на улице Луначарского признали самовольной постройкой.