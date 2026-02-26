Комиссия ЗакСа Петербурга поддержала создание лесопаркового пояса вокруг города

Комиссия по экологии и природопользованию петербургского парламента поддержала законопроект о формировании лесопаркового зеленого пояса вокруг города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель регионального отделения Народного фронта, депутат фракции «Единая Россия» в городском Заксобрании Андрей Рябоконь.

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Парламентарий пояснил, что зеленый пояс — это территория, на которой расположены леса, водные объекты, природные ландшафты с ограниченным режимом природопользования, которая выполняет природоохранную, экологическую, санитарно-гигиеническую и рекреационную функцию.

Инициатива реализуется в рамках поручения президента Владимира Путина. В 2019 году глава государства дал указание Народному фронту подготовить предложения по созданию зеленых поясов в регионах.

С 2021 по 2025 годы, по данным господина Рябоконя, размер зеленого пояса был увеличен со 108 тыс. до 172 тыс. га, из которых 22 тыс. га расположены в черте города, а 150тыс. га — в Ленинградской области.

Матвей Маслов