Нижегородца обвинили в экстремизме и арестовали за посты в соцсети

В Нижегородской области СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Участие в деятельности экстремистской организации), фигурантом которого стал местный житель. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в социальных сетях.

В 2021-2025 годах нижегородец размещал в своем канале в одном из мессенджеров информационные материалы о деятельности запрещенных в России организаций. Следователи квалифицировали это как участие в деятельности этих экстремистских организаций.

Нижегородец был задержан сотрудниками СКР, ФСБ и полиции. По решению суда его арестовали.

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

По данным полиции, нижегородцу может грозить до шести лет лишения свободы.

Андрей Репин