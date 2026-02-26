Саратовский СК завершил расследование против умершего основателя «Северстроя»

СУ СКР по Саратовской области завершило расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Северстрой» Михаил Шишкин вносил в учет и декларации по НДС и налогу на прибыль ложные сведения о сделках с контрагентами. Для этого использовались подложные документы от имени шести юридических лиц, которые фактически не вели с «Северстроем» финансово-хозяйственную деятельность. Ущерб бюджетной системе оценивается более чем в 32 млн руб. На имущество компании стоимостью более 46 млн руб. наложен арест, отметили в СКР.

Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело поступит в суд.

ООО «Северстрой», зарегистрированное в поселке Прибрежном Энгельсского района в 2013 году, работало в сфере услуг по бурению нефтяных скважин. Основал компанию Михаил Шишкин. По данным ЕГРЮЛ, предприниматель умер еще в 2023 году, однако все еще значится учредителем двух юрлиц, второе — самарское ООО «Инжтехмонтаж». С 2021 года финансовые показатели «Северстроя» стали опускаться и в 2024 году достигли нуля. В декабре 2023 года компания была признана банкротом, и до сих пор проходит через конкурсное производство. 23 февраля этого года на торги выставлен микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter за 1,27 млн руб.

Как следует из материалов дела о банкротстве, наследники отказались от имущества. Активы предприятия перешли в федеральную собственность. Арбитражный суд Саратовской области признал приобретателем имущества (включая долги по налогам и субсидиарную ответственность) территориальное управление Росимущества.

Процедура банкротства инициирована в 2022 году по иску ООО «Завод «Югмаш» (Адыгея) с суммой требований 560 тыс. руб. Финансовые трудности усугубились в 2023 году после доначисления компании 166 млн руб. налогов. Кроме того, областная прокуратура оспаривала изменения в заемных обязательствах между «Северстроем» и московским ООО «БизнесГрупп», требуя взыскать солидарно 27,1 млн руб.

В этом месяце в рамках дела о несостоятельности «Северстроя» поступили ходатайства о пересмотре решений об оспаривании сделок должника по вновь открывшимся обстоятельствам. Ранее конкурсный управляющий Андрей Барабашин обращался в суд с заявлением об урегулировании разногласий между залоговыми кредиторами — НВКбанком (в лице Агентства по страхованию вкладов) и ООО «Берег» — относительно старшинства залога и распределения средств от реализации имущества. Однако в декабре 2025 года данное заявление было отозвано.

Нина Шевченко