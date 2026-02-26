Главные новости за 26 февраля. Сочи

В Сочи бывшему управляющему Адлерского филиала МУП культуры «Парки отдыха "Ривьера Сочи"» предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудил следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю. Действия фигуранта квалифицированы по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В Сочи к концу 2026 года создадут единый цифровой контур управления общественным транспортом. В систему интегрируют модуль оперативного информирования пассажиров на случай нештатных ситуаций.

С начала 2026 года спрос на отдых в Сочи продемонстрировал заметное снижение. В январе—феврале интерес к направлению сократился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Сочи по итогам 2025 года увеличилась на 21% и достигла 689,6 тыс. руб. Рост зафиксирован по состоянию на конец декабря 2025 года по сравнению с предыдущим годом.

Доля покупателей из Краснодарского края на рынке недвижимости Сочи выросла до 25%, что на 8 процентных пунктов превышает прошлогодний показатель. Средний бюджет сделок с участием представителей региона составляет 34 млн руб.

По итогам 2025 года в Сочи зафиксировано снижение численности иностранных граждан, состоящих на миграционном учете по месту пребывания. На конец года этот показатель составил 14,3 тыс. человек против 18,8 тыс. годом ранее, сокращение достигло 4,5 тыс. человек, или около 24% в годовом выражении.