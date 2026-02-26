Топливо в режиме нитро

В Приволжском федеральном округе стоимость автомобильного топлива за год выросла на 11,8%, незначительно опередив общероссийский показатель, и достигла 63,6 руб. В Татарстане бензин подорожал сразу на 13,9% — до 62,85 руб. за литр, что стало одним из самых высоких темпов роста в ПФО. В Республике Марий Эл цены выросли на 11,8%, в Чувашии — на 11,1%. Прогнозы на 2026 год аналитики называют волатильными: рост цен может составить от уровня инфляции до 8–10% при сохранении регуляторного давления на оптовый рынок.

В Приволжском федеральном округе стоимость автомобильного топлива за период с января 2025 года по январь 2026 года продемонстрировала рост на 11,8%, опередив общероссийские тенденции в 11,6%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Если в январе 2025 года средняя цена литра топлива в ПФО составляла почти 57 руб., то к январю 2026 года она выросла до 63,6 руб. Несмотря на это, цены в округе по-прежнему остаются ниже средних по стране — в частности, средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 60,76 руб., тогда как по России его средняя стоимость составляет 62,09 руб.

Татарстан, в частности, за год прибавил в цене сразу 7,65 руб. на литре, что в относительном выражении составило почти 13,9%, выше средних показателей по округу. Если в январе 2025 года средняя цена топлива здесь держалась на уровне 55,20 руб., то теперь она достигла 62,85 руб.

Цены на бензин в республике растут быстрее, чем в среднем по ПФО, из-за логистики, сезонного спроса и корректировки оптовых цен, даже при снижении биржевых котировок, сообщил «Ъ Волга-Урал» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Также рост цен на бензин обусловлен быстрым развитием экономики республики, это увеличивает потребление топлива, что толкает цены вверх быстрее общероссийских темпов. Кроме того, на рост цен на бензин влияют дополнительные издержки производителей, которые растут из-за сезонности и внешних факторов. Сказывается на росте цен и инфляция», — отметил эксперт.

В Республике Марий Эл темпы роста также оказались выше среднеокружных: плюс 6,60 руб. за год (11,8%). Особенно сильно здесь прибавил в цене самый ходовой бензин марки АИ-92 — он подорожал на 6,60 руб., или 12,4%.

В Чувашской Республике прирост цен за тот же период составил 6,29 руб., или 11,1%: если в январе 2025 года средняя стоимость литра топлива здесь держалась на уровне 56,85 руб., то к январю 2026 года она выросла до 63,14 руб.

В целом по России за период с января 2025 года по январь 2026 года потребительские цены на бензин автомобильный выросли на 11,6%, при этом индекс цен производителей, напротив, снизился на 18,3%. Средняя стоимость литра топлива в стране достигла 65,63 руб. против 58,71 руб. годом ранее.

Самыми дорогими для автомобилистов остаются регионы Дальнего Востока: лидером по стоимости бензина стала Камчатка (83,42 руб. за литр), за ней следуют Сахалинская область (82,44 руб.) и Якутия (79 руб.). Самый доступный бензин по-прежнему предлагают в Курганской области (60,55 руб.), Челябинской области (61,83 руб.) и Омской области (62,18 руб.).

Прогнозы по росту цен на бензин в 2026 году в РФ остаются крайне волатильными и зависят от множества факторов. По различным оценкам, увеличение цен на бензин в 2026 году может находиться от умеренного, в пределах инфляции, до более существенного уровня в 8–10%, сообщил Дмитрий Баранов.

«В начале 2026 года можно отметить следующие тренды на топливном рынке: в январе стоимость топлива на АЗС выросла в среднем на 1,2–1,5%, причем увеличение НДС и акцизов уже заложено в стоимость. Оптовый рынок топлива находится под большим давлением от регуляторных мер, и это давление сохранится», — заключил эксперт.

Влас Северин