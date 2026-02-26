В Свердловской области установили предельный тариф на пассажирские перевозки

В Свердловской области установлен предельный тариф на городские пассажирские перевозки в размере 30 руб., сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Решение принято на заседании Региональной энергетической комиссии (РЭК) в ответ на обращения перевозчиков. Этот тариф является максимальным уровнем, выше которого стоимость проезда не может быть установлена без дополнительного обоснования и согласования с РЭК. Изменения касаются регулярных маршрутов автобусов и трамваев.

Перевозчики предлагали повысить предельный тариф до 39 руб., так как расходы на перевозку пассажиров и багажа за последнее время значительно выросли. Но по решению РЭК тариф на городские пассажирские перевозки установлен в размере 30 руб. Отмечается, что действующий тариф не менялся с августа 2024 года.

Председатель РЭК Владимир Гришанов отметил, что текущие ставки не позволяют полностью покрыть экономически обоснованные расходы операторов. «За последние годы существенно выросли расходы на запчасти, электроэнергию, газ, нефтепродукты, а также минимальный размер оплаты труда, которые учитывались при предыдущем тарифном регулировании»,— прокомментировал господин Гришанов.

Также установлен предельный тариф по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении — 3,15 руб. за километр.

В ряде городов, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Красноуфимск, Верхнюю Пышму и Среднеуральск, будут действовать индивидуальные предельные тарифы, превышающие установленные региональные значения.

Документ вступит в силу через семь дней после официального опубликования.